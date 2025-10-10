قرار حكومي يخص الأجهزة الكهربائية المستوردة الى العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الأجهزة الكهربائية لن تدخل السوق العراقية ما لم تحمل علامة الجودة وتلب المواصفات المطلوبة"، مشيراً إلى أن "القرار يشمل الأجهزة من جميع المناشئ العالمية من دون استثناء".وأوضح الهنداوي أن "القرار لا يقتصر على فئة محددة من الأجهزة، بل يشمل السلع الكهربائية كافة"، لافتاً إلى أن "الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عبر ضمان توفر منتجات ذات جودة عالية".وبين أن "القرار لن يؤثر على المنتج المحلي، بل يسهم في تعزيز ثقة المستهلك بالسلع المتداولة داخل السوق العراقية".وأعلنت في وقت سابق، عن بدء تطبيق إجراءات صارمة لضبط جودة الأجهزة الكهربائية المستوردة، وتضمن منع دخول أي منتج لا يحمل الباركود الخاص بالجودة العراقية، وتشمل هذه الأجهزة السخانات والمدافئ والمكيفات والثلاجات والأفران، ويشترط حصولها على شهادة امتثال من جهة معتمدة في بلد المنشأ قبل الشحن.