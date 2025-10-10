السعودية: منع دخول أي حاج يعاني من الأمراض المشمولة بالاشتراطات الصحية

وأكدت الوزارة في بيان أنه لن يُسمح لأي حاج يعاني من الأمراض المشمولة في الاشتراطات الصحية بدخول المملكة، مشيرة إلى أن هناك تدقيقًا ومتابعة دقيقة للشهادات الصحية قبل وأثناء الوصول. وقدمت والعمرة شكرها للدول التي أعلنت عن الاشتراطات الصحية الخاصة بموسمودعت الوزارة إلى تعاون وثيق بين وزارات في الدول المرسلة للحجاج ووزاراتها لضمان تطبيق الإجراءات الصحية بفعالية، حفاظًا على صحة وسلامة جميع الحجاج خلال الموسم.