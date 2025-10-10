بغداد.. إنجاز 47 بالمئة من مشروع مجاري أبي غريب الاستراتيجي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حصاد السومرية
من
01:30 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543434-638957034192410107.webp
بغداد.. إنجاز 47 بالمئة من مشروع مجاري أبي غريب الاستراتيجي
محليات
2025-10-10 | 10:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
42 شوهد
أعلنت
محافظة بغداد
، اليوم الجمعة، إنجاز 47 بالمئة من مشروع مجاري قضاء أبي غريب الاستراتيجي غربي العاصمة.
وقال المحافظ
عطوان العطواني
في بيان اطلعت عليه
السومرية نيوز
، إنه "تم إنجاز 47% من مشروع مجاري قضاء أبي غريب الاستراتيجي، مقارنة بنسبة 44% المخطط لها، والأعمال تسير بخطى سريعة ومتقدمة في مرافق المشروع كافة".
وأضاف، أن "المشروع يشمل تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بطول يتجاوز 300 كم من أصل 350 كم المخطط لها، إضافة إلى 18 محطة رفع وصلت إلى مرحلة السقف الثاني وأعمال الطابوق"، مؤكداً "إنجاز جميع الأعمال المدنية في المحطات بشكل متقدم".
وأوضح العطواني أن "أعمال محطة المعالجة تواصل سيرها بشكل متقدم، شاملة منشأ الدخول، والأحواض البيولوجية، وأحواض التهوية، وأحواض التجفيف، وأحواض التثخين"، مبيناً أن "جميع الأعمال تنفذ وفق أعلى معايير الجودة".
وأشار إلى أن "المشروع يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية تشمل محطة المعالجة، وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الثقيلة، ومحطات المعالجة، وتنفذ الأعمال بوتيرة متواصلة"، موضحاً أن "الشبكات ومحطات الرفع تعمل 16 ساعة يومياً، ووحدات المعالجة 24 ساعة يومياً، بالتعاون مع الشركات المقاولة؛ لضمان تقدم العمل وفق المخططات والجداول الزمنية".
ولفت إلى أن "المشروع استراتيجي وحيوي، إذ يسهم في تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الثقيلة في قضاء أبي غريب وتحسين الواقع الخدمي والبيئي للمنطقة".
وتابع أن "المشروع يُنفذ تحت إشراف مديرية مجاري
بغداد
ودائرة
المهندس المقيم
، حيث تواصل كوادر دائرة المهندس المقيم متابعة الأعمال الميدانية والفحوصات الهندسية يومياً؛ لضمان جودة التنفيذ والتقدم وفق الخطط الزمنية المحددة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
رئيس مجلس بغداد يعلن تحقيق نسب انجاز متقدمة بمشروع مجاري ابو غريب
13:03 | 2025-08-17
السوداني يوجه بتوفير متطلبات انجاز تمثال الجواهري لنصبه في شارع أبي نؤاس
11:45 | 2025-08-30
ديوان الوقف السني يثمن جهود السامرائي في انجاز مشروع “سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية”
03:40 | 2025-10-03
الخارجية تعلن قرب إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج
12:40 | 2025-09-24
بغداد
مشروع مجاري أبي غريب
عطوان العطواني
المهندس المقيم
السومرية نيوز
محافظة بغداد
سومرية نيوز
السومرية
ري بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
27.73%
03:40 | 2025-10-09
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:40 | 2025-10-09
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
دوليات
25.82%
01:35 | 2025-10-10
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
01:35 | 2025-10-10
قانون ينتظر التصويت سيقود لـ"هيكلة ودمج واغلاق" كليات أهلية في العراق
محليات
24.28%
02:07 | 2025-10-09
قانون ينتظر التصويت سيقود لـ"هيكلة ودمج واغلاق" كليات أهلية في العراق
02:07 | 2025-10-09
تفاصيل مقتل البلوغر "يوسف شلش".. ترك وسط الشارع
دوليات
22.17%
10:27 | 2025-10-09
تفاصيل مقتل البلوغر "يوسف شلش".. ترك وسط الشارع
10:27 | 2025-10-09
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
الأكثر مشاهدة
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
اخترنا لك
وزير الخارجية يعلن التوصل لمسودة اتفاق يتعلق بالمياه مع تركيا
11:38 | 2025-10-10
حزب الدعوة يحذر من "عودة قادة الفتنة": الحسابات السياسية يجب الا تتجاوز القانون
09:43 | 2025-10-10
السعودية: منع دخول أي حاج يعاني من الأمراض المشمولة بالاشتراطات الصحية
07:54 | 2025-10-10
تنافس انتخابي محموم بين المرشحين.. شعارات دون برامج!
05:59 | 2025-10-10
شجار واطلاق نار.. ما حصل داخل مستشفى بالسليمانية فجر اليوم
05:48 | 2025-10-10
قرار حكومي يخص الأجهزة الكهربائية المستوردة الى العراق
05:02 | 2025-10-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.