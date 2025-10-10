بغداد.. إنجاز 47 بالمئة من مشروع مجاري أبي غريب الاستراتيجي

وقال المحافظ في بيان اطلعت عليه ، إنه "تم إنجاز 47% من مشروع مجاري قضاء أبي غريب الاستراتيجي، مقارنة بنسبة 44% المخطط لها، والأعمال تسير بخطى سريعة ومتقدمة في مرافق المشروع كافة".وأضاف، أن "المشروع يشمل تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بطول يتجاوز 300 كم من أصل 350 كم المخطط لها، إضافة إلى 18 محطة رفع وصلت إلى مرحلة السقف الثاني وأعمال الطابوق"، مؤكداً "إنجاز جميع الأعمال المدنية في المحطات بشكل متقدم".وأوضح العطواني أن "أعمال محطة المعالجة تواصل سيرها بشكل متقدم، شاملة منشأ الدخول، والأحواض البيولوجية، وأحواض التهوية، وأحواض التجفيف، وأحواض التثخين"، مبيناً أن "جميع الأعمال تنفذ وفق أعلى معايير الجودة".وأشار إلى أن "المشروع يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية تشمل محطة المعالجة، وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الثقيلة، ومحطات المعالجة، وتنفذ الأعمال بوتيرة متواصلة"، موضحاً أن "الشبكات ومحطات الرفع تعمل 16 ساعة يومياً، ووحدات المعالجة 24 ساعة يومياً، بالتعاون مع الشركات المقاولة؛ لضمان تقدم العمل وفق المخططات والجداول الزمنية".ولفت إلى أن "المشروع استراتيجي وحيوي، إذ يسهم في تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الثقيلة في قضاء أبي غريب وتحسين الواقع الخدمي والبيئي للمنطقة".وتابع أن "المشروع يُنفذ تحت إشراف مديرية مجاري ودائرة ، حيث تواصل كوادر دائرة المهندس المقيم متابعة الأعمال الميدانية والفحوصات الهندسية يومياً؛ لضمان جودة التنفيذ والتقدم وفق الخطط الزمنية المحددة".