وزير الخارجية يعلن التوصل لمسودة اتفاق يتعلق بالمياه مع تركيا

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في وتابعته ، إن "هدف زيارتنا الأساس إلى أنقرة يتعلق بملف المياه، ووصلنا إلى مسودة لاتفاق إطاري مع يتعلق بالمياه".وأضاف، أن "هنالك روابط كثيرة تربطنا مع تركيا وليس ملف المياه فحسب بل الوضع الأمني أيضاً"، مشيراً إلى "موافقة تركيا على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان".وأشار وزير الخارجية إلى أن يدعم "وحدة الساحات السياسية في تركيا".