صلاح الدين.. امرأة تحاول الانتحار والنجدة تتدخل

وذكرت القيادة في بيان، انه "بمتابعة وتوجيه قائد شرطة استجابت دوريات قسم نجدة والنجدة النهرية لحالة طارئة لمحاولة انتحار من أعلى – العلم".وتابعت، انه "تم تطويق الموقع والتعامل مع الموقف بمهنية عالية، حيث جرى إقناع المواطنة (أ .هـ. ص . ب )بالعدول عن الانتحار بعد تهدئتها وحل الخلاف العائلي".واشارت الى انه "تم تسليمها أصولياً إلى مركز شرطة تكريت لمتابعة حالتها".