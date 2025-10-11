إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية في منفذ ميناء ام قصر الشمالي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مديرية منفذ ميناء تمكنت من ضبط حاويتين في نقطة البحث والتحري خارج الجمركي، تحتوي (مستلزمات طبية متنوعة) مخبأة خلف المواد المصرح بها معدة للتهريب، كونها لا تحمل أي موافقات استيرادية من ولا يوجد ما يؤيد مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية او صلاحيتها للاستخدامات الطبية".وأضافت "تم تنظيم محضر ضبط وكشف اصولي واحالة الحاويتين الى مركز شرطة الشمالي لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".