"اول الغيث يبدأ".. الأمطار تدخل من الشمال مع بداية الأسبوع

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس الاحد المقبل سيكون صحوا وغائم جزئي في مع تساقط الامطار خفيفة الى متوسطة الشدة في بعض الأقسام الجبلية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية"، موضحة ان "طقس الاثنين سيكون صحوا مع ظهور غيوم متفرقة وتساقط الامطار الخفيفة في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة للمنطقة الجنوبية".وتابعت ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في "، موضحة ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا على العموم".