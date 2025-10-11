الصفحة الرئيسية
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543476-638957620329967038.jpg
مؤشر عالمي عن اكثر 10 مدن تلوثا.. بغداد الأعلى عالميا
محليات
2025-10-11 | 02:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
568 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أصبح تلوث الهواء أحد أكثر المخاوف البيئية والصحية العامة إلحاحًا في السنوات الأخيرة.
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن شركة IQAir عن مستويات مثيرة للقلق في جودة الهواء في العديد من المدن الكبرى حول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب
آسيا
.
وبحسب بيانات IQ Air الصادرة في 10 تشرين الأول، فأن
بغداد
تحتل حاليا المرتبة الأولى كأكثر مدينة تلوثا في العالم، حيث تجاوز مؤشر جودة الهواء فيها 170 نقطة.
فيما جاءت مدينة كولكاتا في المركز الثاني عن كثب، حيث تدفع تركيزات PM2.5 مؤشر جودة الهواء فيها إلى ما يزيد على 160، وهو ما يصنف على أنه "غير صحي".
وتحتل مدينة
لاهور
في باكستان المركز الرابع بمؤشر قاعدة بيانات بلغ 160، في حين سجلت مدينة باكستانية أخرى، وهي كراتشي، 157.
وفي الهند، تدهورت جودة الهواء في
دلهي
بشكل حاد قبل عشرة أيام فقط من عيد
ديوالي
، حيث وصلت إلى مستوى "غير صحي" بلغ 157 في نفس اليوم، وفقا لمؤسسة IQAir.
ويرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى عوامل موسمية مثل حرق القش في الدول المجاورة، بالإضافة إلى الانبعاثات الصادرة عن المركبات والصناعة.
وتبقى المدن الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية مثل دكا تواجه تحديات مماثلة، وتكافح التأثيرات المشتركة للتوسع الحضري السريع، والازدحام المروري، وضعف السيطرة على الانبعاثات.
فيما حافظت مدن مثل ديترويت في
الولايات المتحدة
، وستوكهولم في السويد، وهلسنكي في فنلندا على مستويات مؤشر جودة الهواء أقل من 20، مما يجعلها من بين أنظف المناطق الحضرية وأقلها تلوثاً في العالم اعتباراً من 10 تشرين الأول، وفقا لمؤشر المؤسسة.
وIQAir هي شركة سويسرية لتكنولوجيا جودة الهواء، متخصصة في الحماية من الملوثات المحمولة جوًا، وتطوير منتجات مراقبة جودة الهواء وتنظيف الهواء.
كما تدير IQAir منصة
airvisual
، وهي منصة معلومات جودة الهواء في الوقت الفعلي.
واعتبارًا من شباط 2020، كان لديها حوالي 500 موظف حول العالم، 150 منهم في
الصين
، وكانت أهم أسواقها هي آسيا وأمريكا الشمالية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
اخترنا لك
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
06:18 | 2025-10-11
نشرة موسمية دولية.. الامطار تنتعش في العراق خلال الشتاء (صور)
04:01 | 2025-10-11
"اول الغيث يبدأ".. الأمطار تدخل من الشمال مع بداية الأسبوع
01:33 | 2025-10-11
إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية في منفذ ميناء ام قصر الشمالي
01:28 | 2025-10-11
بعد انزال لافته "مقاطعون".. تظاهرة للتيار الصدري في ذي قار (فيديو)
16:54 | 2025-10-10
صلاح الدين.. امرأة تحاول الانتحار والنجدة تتدخل
16:31 | 2025-10-10
