نشرة موسمية دولية.. الامطار تنتعش في العراق خلال الشتاء (صور)

وذكر في منشور تابعته ان "النشرة الموسمية تشير الى احتمالية هطول امطار أقل من المعدل العام على وأجزاء من وبلاد وإيران، ما يعكس بداية ضعيفة للموسم المطري".وأضاف ان " كانون الأول 2025 وشباط 2026، سيكون تحسن بالامطار وفقا للتوقعات، حيث تزداد فرص الهطول لتكون حول المعدل إلى أعلى من المعدل العام في العراق وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، إضافة إلى بعض مناطق ".وذكر انه "من المتوقع أن يشهد الموسم المطري بداية ضعيفة خلال الخريف، يعقبها تحسّن ملحوظ في كميات الأمطار خلال فصل ".