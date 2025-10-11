عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء

وقال نائب رئيس اللجنة في بيان تابعته ، ان "المدارس التي ستكون مراكز امتحانية للدور الثالث للصفوف المنتهية سيتم تعطيل دوامها الظهري ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق الـ22 من تشرين الأول الحالي".واضاف ان " هذه المدارس ستكون لمدة 7 أيام".يذكر ان وافق على منح دور ثالث للصفوف المنتهية، فيما نشرت جداول الامتحانات.