تقرير جوي بشأن الغد.. أمطار رعدية وتدني مدى الرؤية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "تحليلات خرائط الطقس الواردة تشير ان منخفضا جويا جبهويا ضعيفا فوق جزيرة قبرص، مصحوبا بامتداد الأحمر الحراري، يساهم باندماج المنخفضين في نشوء حالة جوية متوسطة الفعالية ومحدودة التأثير، نتيجة تفاعل حوض بارد في الطبقات العليا من الغلاف الجوي مع كتلة هوائية دافئة ورطبة ممتدة من الجنوب، ما يعزز من النشاط الديناميكي للصعود الهوائي (Vertical Motion) فوق المناطق الشمالية والغربية، إلا أن فعالية الحالة تبقى محدودة نسبيا بسبب ابتعاد مركز الحوض العلوي البارد عن أجواء ".وتوقعت الهيئة "تكاثف السحب الركامية فوق مدن شمال البلاد خلال ساعات نهار ومساء الأحد، وتزداد كثافتها على مناطق شمال البلاد وخصوصا فوق مدن ودهوك وشمال ، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات مطر رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة، تتخللها فترات غزارة محلية مؤقتة".وتابعت ان "بعض السحب ستكون في مناطق غرب البلاد مع فعالية ضعيفة إلى معدومة"، موضحة ان "الحالة الجوية تنحسر تدريجيا قبل ظهر الاثنين مع تراجع امتداد منخفض البحر الأحمر وسيادة أجواء مستقرة نسبيا في معظم المناطق".وتابعت ان "حركة الرياح تشهد بعض التقلبات في الاتجاه والسرعة نهار الاحد، إذ تكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانا ومثيرة للغبار في مناطق غرب البلاد، بينما تكون متقلبة الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في باقي المناطق. وخلال نهار يوم الاثنين تتحول الرياح تدريجيا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خلال ساعات النهار، ترافقها هبات نشطة أحيانا مثيرة للغبار والاتربة متوسط الكثافة في الأقسام الغربية والوسطى، يؤدي إلى تدن مؤقت في مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الصحراوية. يمتد هذا التحول ليشمل مساء يوم الاثنين".