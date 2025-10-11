الصفحة الرئيسية
مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
المزيد
مؤسسة التايمز: الجامعات العراقية تقدم 10 بالمئة من البحوث المنشورة عالمياً
محليات
2025-10-11 | 08:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
164 شوهد
أعلنت مؤسسة
التايمز
المعنية بتقييم الجامعات حول العالم، اليوم السبت، تحقيق مؤسسات
التعليم العالي
العراقية بحوث رصينة تجاوزت نسبتها 10 بالمئة من البحوث المنشورة في المجلات العلمية العالمية.
وذكر ممثل المؤسسة العالمية نيك ديفس خلال
مؤتمر العراق
للتعليم العالي وتابعته
السومرية نيوز
، إن "
العراق
قد شهد تحقيق نهضة علمية اسهمت في زيادة معدلات نموه، وتقدماً علمياً ملحوظاً في فترة وجيزة، وقد نجحت جامعاته في رفع مساهماتها الأكايديمة على المستويين العلمي والعملي".
وأضاف، أن "تصنيات المؤسسات الاكاديمية العراقية ارتفع من خلال طرق التدريس ذات الجودة العالمية"، مشيراً إلى "زيادة نسب تمثيل العراق في المحافل العلمية العالمية".
وأشار إلى أن "الجامعات العراقية الجامعات باتت تمثل بيئة خصبة ومتميزة للبحث العلمي، واثبتت ذلك من خلال التقديرات التي حصلت عليها وتجاوزت نسبة الـ 10% من البحوث المنشورة في المجلات العلمية العالمية".
ولفت إلى أنه "وفقا للمقاييس العلمية العالمية فإن ما حققته الجامعات العراقية من انجازات رفعت درجة العراق الى 4،6 خلال الاعوام 2021 – 2025، بالاضافة الى جودة التعليم وتحسن بيئة البحث العلمي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
واشنطن تقدم 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن "قصير"
06:18 | 2025-09-23
بشرى سارة لفئة من طلبة الجامعات العراقية
09:27 | 2025-09-07
شمول جميع مراحل الدراسات الأولية في الجامعات العراقية بعودة المرقنة قيودهم
13:17 | 2025-10-05
اطلاق نظام القبول المركزي الرقمي في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2025 - 2026
08:09 | 2025-08-31
التايمز
الجامعات العراقية
التعليم العالي
السومرية نيوز
مؤتمر العراق
سومرية نيوز
السومرية
العراق
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
محليات
31.14%
06:18 | 2025-10-11
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
06:18 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
رياضة
31.11%
04:40 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
04:40 | 2025-10-11
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
دوليات
23.26%
01:35 | 2025-10-10
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
01:35 | 2025-10-10
مع توديع الصيف.. العراق يستقبل زخات المطر
محليات
14.48%
01:53 | 2025-10-10
مع توديع الصيف.. العراق يستقبل زخات المطر
01:53 | 2025-10-10
المزيد
اخترنا لك
تظاهرات في البصرة احتجاجا على تفاقم ملوحة المياه
10:34 | 2025-10-11
مخبأة بابواب ومحرك سيارة.. احباط محاولة تهريب كحول في صلاح الدين
10:30 | 2025-10-11
السوداني يستقبل مجموعة من الباحثين المغتربين: بعض مراكز الأبحاث لا تنقل الصورة الحقيقية عن العراق
10:24 | 2025-10-11
إيران: سيتم إزالة العوائق أمام التجارة مع العراق
09:55 | 2025-10-11
العراق لا يحصل إلا على 30% من احتياجه المائي.. تحرك لإنقاذ الزراعة والبيئة
09:30 | 2025-10-11
تقرير جوي بشأن الغد.. أمطار رعدية وتدني مدى الرؤية
07:26 | 2025-10-11
