مؤسسة التايمز: الجامعات العراقية تقدم 10 بالمئة من البحوث المنشورة عالمياً

وذكر ممثل المؤسسة العالمية نيك ديفس خلال للتعليم العالي وتابعته ، إن " قد شهد تحقيق نهضة علمية اسهمت في زيادة معدلات نموه، وتقدماً علمياً ملحوظاً في فترة وجيزة، وقد نجحت جامعاته في رفع مساهماتها الأكايديمة على المستويين العلمي والعملي".وأضاف، أن "تصنيات المؤسسات الاكاديمية العراقية ارتفع من خلال طرق التدريس ذات الجودة العالمية"، مشيراً إلى "زيادة نسب تمثيل العراق في المحافل العلمية العالمية".وأشار إلى أن "الجامعات العراقية الجامعات باتت تمثل بيئة خصبة ومتميزة للبحث العلمي، واثبتت ذلك من خلال التقديرات التي حصلت عليها وتجاوزت نسبة الـ 10% من البحوث المنشورة في المجلات العلمية العالمية".ولفت إلى أنه "وفقا للمقاييس العلمية العالمية فإن ما حققته الجامعات العراقية من انجازات رفعت درجة العراق الى 4،6 خلال الاعوام 2021 – 2025، بالاضافة الى جودة التعليم وتحسن بيئة البحث العلمي".