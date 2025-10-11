العراق لا يحصل إلا على 30% من احتياجه المائي.. تحرك لإنقاذ الزراعة والبيئة

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ، في تصريح تابعته ، أن هذا العجز الكبير انعكس بشكل مباشر على قطاعات الزراعة ومياه الشرب والبيئة، خاصة بيئة الأهوار، التي تشهد تراجعا خطيرا في مناسيب المياه.وأضاف أن يسعى لتفعيل الاتفاقات السابقة مع ، ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة لتحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية.وأشار شمال إلى أن الوزارة تواصل تنسيقها مع الجانب التركي عبر اللجان والاجتماعات الدورية، إلى جانب جهود داخلية لترشيد استهلاك المياه وتحسين إدارتها. كما شدد على أن العراق سيواصل استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والفنية مع دول المنبع من أجل تأمين حصة مائية عادلة تضمن استمرارية الحياة في البلاد.وعقدت لملف المياه بين العراق وتركيا اجتماعاً رسمياً في العاصمة الجمعة، برعاية وحضور وزيري خارجية البلدَين، لبحث سبل التعاون وإدارة الموارد المائية المشتركة، في ظل تفاقم أزمة المياه التي يعاني منها العراق. وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون الفني والدبلوماسي وتفعيل الاتفاق الإطاري المشترك، بهدف الوصول إلى حلول عاجلة وأخرى بعيدة المدى لمعالجة أزمة المياه وضمان توزيع منصف للموارد المائية.