السوداني يستقبل مجموعة من الباحثين المغتربين: بعض مراكز الأبحاث لا تنقل الصورة الحقيقية عن العراق

وأشار ، وفق بيان لمكتبه ورد لـ ، الى أهمية اللقاء في إدامة التواصل والحوار بين الحكومة ومراكز الفكر والدراسات، كما بين دور الباحثين في بلورة الاحداث والمواقف، وتقديم الدعم لصناع القرار.وأكد رئيس "حرص الحكومة على دعم أمن البلد واستقراره، واحترامها لكل الآراء والتوجهات، لافتاً الى أن بعض مراكز الأبحاث والدراسات لا تنقل الصورة الحقيقية عن ، بسبب استقاء معلوماتها من مصادر غير رسمية".وجرت خلال اللقاء "مناقشات عديدة حول التطورات في المنطقة، والاتفاق بشأن غزة، ودور العراق الإقليمي والدولي، وعلاقاته العربية والدولية ولاسيما مع والصين، ومستجدات العلاقات مع ، وكذلك العلاقة مع وإجراءات الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة".كذلك شهد اللقاء مناقشة الخطط الاقتصادية للحكومة، وإصلاحاتها المصرفية، ومضيها بمشاريع البناء والاعمار والبنى التحتية وطريق التنمية والمشاريع المرتبطة به، والعلاقة بين وإقليم في ضوء الاتفاق الأخير، وملف المياه مع وايران وملف ، وفق البيان، الذي أشار إلى تطرق اللقاء لملف الانتخابات وأهمية المشاركة الواسعة للمواطنين، والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك مناقشة ملف الجاليات العراقية في الخارج، فضلا عن إجراءات الحكومة وخطواتها بشأن إعمار سنجار.