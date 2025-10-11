مخبأة بابواب ومحرك سيارة.. احباط محاولة تهريب كحول في صلاح الدين

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز من ضبط عجلة نوع فورد إكسبلور تحمل مشروبات كحولية مهربة سائقها المتهم ( ل. ن. ح . ن ) تم إيقاف العجلة في سيطرة الفتحة والعثور بداخلها على كمية كبيرة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع مخبأة بشكل محكم داخل الأبواب والمحرك وتحت المقاعد وكان متجهًا نحو العاصمة ".واضافت، انه "تم القبض على المتهم وتسليمه أصوليًا إلى الجريمة المنظمة مع المشروبات الكحولية لاتخاذ الإجراءات القانونية".