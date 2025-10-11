العثور على طفل حديث الولادة جنوبي صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ ، "العثور على طفل حديث الولادة في الحولي الشرقي قضاء الضلوعية جنوبي صلاح الدين".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية وصلت الى مكان العثور على الطفل وقامت بنقله الى مستشفى قريب".