السامرائي يبارك بفوز المنتخب الوطني: العراق حاضر في الميادين

وقال في بيان، "نبارك لمنتخبنا الوطني هذا الفوز الرائع على المنتخب الإندونيسي في الملحق المؤهل لنهائيات 2026، فوزٌ أفرح قلوب العراقيين صنعه ، ليؤكدوا من جديد أن حاضر في الميادين كما هو في المواقف".

وخطف المنتخب العراقي لكرة القدم فوزا مهما من نظيره الإندونيسي، السبت، في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.