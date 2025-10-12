الحبس سنتين لشخصين ظهرا بمقطع فيديو يعتديان على رجل مرور في المحمودية

– محليات



أصدرت محكمة جنايات ، اليوم الاحد، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدانين اثنين عن جريمة الاعتداء على شرطي مرور.

وبحسب بيان ، أقدم المدانان بالاعتداء على منتسب بالضرب المبرح اثناء تأدية واجبه في قضاء ، وصدر الحكم بحقهما استنادا لأحكام المادة 38/ثانيا/الشق الثاني من رقم 8 لسنة 2019.