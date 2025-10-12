تطورات في الحالة الجوية الليلة وغدا الاثنين.. هذه المناطق الأكثر تاثراً

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "تحاليل خرائط الطقس السطحية وصور الأقمار الاصطناعية تشير إلى نشاط ملحوظ في الرياح السطحية الجنوبية الشرقية نهار ومساء اليوم الأحد، مما يؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، خاصةً على طرق النقل الخارجية".وأضافت ان "أكثر المناطق تأثرا بهذا النشاط تشمل ، جنوب ، غرب ، الأشرف، وبعض مناطق البلاد"، متوقعة أن "تتردى الرؤية الأفقية في بعض الفترات".وذكرت ان "توقعات يوم غدٍ الاثنين ستشهد اندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة خلف منخفض جوي سطحي، ترافقها رياح شمالية غربية نشطة السرعة على فترات تسبب إثارة الغبار مجددا في المناطق المذكورة أعلاه، مع امتداد تأثير الغبار بشدة أخف نسبيا نحو العاصمة وصلاح الدين، وبشدة أخف كذلك في باقي مدن وسط البلاد (كربلاء وبابل والديوانية)".وتوقعت "انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة، ليكون الطقس أكثر اعتدالا مقارنةً باليومين الماضيين، مع برودة نسبية وأجواء خاصة ساعات الليل والصباح الباكر".