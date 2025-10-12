العثور على 12 عراقيا حاولوا الهجرة بطرق غير قانونية

وقال الصحاف للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "تم العثور على 12 عراقياً دخلوا ليبيا بطرق غير قانونية"، مضيفاً انه "تمت المباشرة بإجراءات التنسيق مع السلطات بشأن إثبات رعويتهم، تمهيداً لإعادتهم طوعاً إلى ".وأضاف أن " لدى ليبيا كانت قد أعلنت سابقاً عن جاهزيتها لإعادة 41 مهاجراً يقيمون حالياً في مركز مكافحة الهجرة غير شرق العاصمة الليبية ".وتابع: ان "ليبيا تشهد منذ عام زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إليها، وهو ما يُعد مؤشراً على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر".