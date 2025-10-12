افتتاح خط جديد يخدم أهالي محافظتين جنوب بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " لإدارة افتتحت، اليوم، خط نقل جديدًا يربط بين وقضاء في ، وذلك ضمن خطتها الهادفة إلى توسيع شبكة النقل وتوفير خدمات أفضل للمواطنين في مختلف المحافظات".وأضافت ان "افتتاح الخط جرى تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل ، الذي أكد على ضرورة تعزيز الترابط بين المحافظات وتسهيل حركة المواطنين والزائرين، وبإشراف ومتابعة للشركة العامة لإدارة الخاص، أحمد كريم عبد أيوب ".وأكد المدير العام للشركة ، ان "الشركة ماضية في تنفيذ خططها التطويرية لتوسيع رقعة خدماتها في عموم ، وتفعيل الخطوط التي تضمن انسيابية الحركة وتدعم الاقتصاد المحلي عبر تنشيط قطاع النقل الخاص المنظم".وافتتح الخط ميدانيًا "قيس الميالي، الذي بيّن أن هذا الخط سيُسهم في خدمة شرائح متعددة من المواطنين، ولا سيما الزائرين والطلبة والموظفين، من خلال تأمين وسائل نقل منظمة وآمنة تراعي الانسيابية وتخفف عناء السفر".