الزراعة تقر إجراءات عاجلة لمواجهة شح المياه

وذكر بيان للوزارة، أن وزيرها ، ترأس الاجتماع الثاني عشر للمجلس الوطني للبذور، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة عدة ملفات تتعلق بالموسم الزراعي الحالي.وجى خلال الاجتماع، "استعراض الموقف المائي الراهن وتأثيرات شحّ المياه على انطلاق الموسم الزراعي، والتأكيد على ضرورة تجهيز المستلزمات الزراعية في مواعيدها المحددة لضمان استقرار العملية الزراعية. كما تمت الموافقة على دعم بذور الأساس والنواة للموسم الزراعي الحالي، ومفاتحة لغرض شمول المناطق الديمية بخطة تجهيز بذور الحنطة المدعومة".ووفق البيان، جرى الاتفاق على "تسليف شركات البذور مبلغ 50 مليار دينار لتسديد مستحقات منتجي البذور للموسم 2024، في إطار دعم المزارعين والتخفيف عن كاهلهم. والتوجيه بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمراجعة وتعديل ضوابط منح إجازات معامل تنقية البذور. بالإضافة إلى مناقشة محاضر التنقية والتعفير المقدمة من المختصة، وإحالتها إلى الشركات والدوائر ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات وتحقيق المتطلبات الفنية المعتمدة".