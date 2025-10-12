شعار لمؤسسة حكومية يثير جدلا في العراق

– محلي

أثار شعار جديدة لمجلس واسعا، وسط مطالب بسحبه، واختيار شعار جديد بعد اعتراضات على التصميم شارك فيها فنانون.



وسارع مجلس المحافظة لإصدار توضيح حول الشعار الجديد، يشرح فيه رموزه، وقال إنه "رمز يعكس هوية التاريخية والحضارية ورؤيتها نحو المستقبل".

وأضاف المجلس أن "الشعار الجديد يأتي في إطار تحديث الهوية البصرية للمجلس بما ينسجم مع مرحلة الإعمار والتنمية، ويجسد وحدة أبناء نينوى وتنوعهم الثقافي والاجتماعي، فضلًا عن تعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالمحافظة".

وأكد أن "الشعار الجديد سيُعتمد في جميع المخاطبات الرسمية، والمطبوعات، والمنصات الإعلامية الخاصة في المجلس، وسيتوقف استخدام الشعار السابق رسمياً".

لكن نقابة فناني نينوى، أصدرت بدورها بياناً انتقدت فيه الشعار الجديد، وآلية اختياره التي كان يفترض "أن تكون هنالك مسابقة طريق نقابة الفنانين، ويتم تشكيل لجنه من كبار المصممين والفنانين التشكيليين لاختيار التصميم المناسب الذي يليق بتاريخ نينوى الحضاري والثقافي".

وأضاف البيان: "للأسف التصميم خالٍ من أبسط مقومات فن التصميم، حيث لم يذكر اسم ، وأن إلغاء دور فناني نينوى من قبل مجلس المحافظة يدل على أن أعضاء المجلس بعيدون كل البعد عن شريحة الفنانين والمثقفين، ولا يعيرون أي أهمية للجانبين الفني والثقافي"، وفق تعبيره.

واختتمت النقابة بيانها بالقول: "نحن، فناني نينوى، نرفض رفضاً تاماً أن يكون التصميم بهذا الشكل الذي لا يمثل العمق الحضاري والثقافي لمحافظة نينوى".

وقال رئيس جمعية المثقفين العراقيين فرع نينوى‏‏، عضيد طارق، في تعليق على الشعار الجديد: "في لغة النقد، الفني الانطباع الأول هو الانطباع الأخير. هذا النموذج التصميمي مطبوخ على عجل، ولا يمت بصلة للحدود الدنيا من مقومات تصميم اللوغو أو الشعار".

وأضاف طارق في نقد طويل للشعار كتبه عبر حساب نقابة فناني نينوى على " ": "نينوى تتطلب ألواناً إضافية للدلالة على جماليات ربيعها. وعليه فالشكل العام لا يرقى الى تمثيل وعراقتها".

ويقول مجلس محافظة نينوى عن الشعار الجديد، إنه يضم بجانب الآية القرآنية التي تدعو للشورى في اتخاذ القرارات، رسماً لمنارة الحدباء، ووردة البابونج، ومعالم أخرى للمحافظة بجانب بساطة تصميمه.

ومن غير الواضح إذا كانت الانتقادات الكثيرة للشعار الجديد ستدفع مجلس المحافظة لتغييره بالفعل عبر تصميم شعار جديد يشارك فنانون في تصميمه بالتنسيق مع نقابة فناني نينوى.