في غزة.. محاصرة مليشيا قتلت نازحين أثناء عودتهم
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543618-638958815591147443.jpg
شعار لمؤسسة حكومية يثير جدلا في العراق
محليات
2025-10-12 | 11:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
ارم نيوز
563 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أثار شعار جديدة لمجلس
محافظة نينوى
جدلا
واسعا، وسط مطالب بسحبه، واختيار شعار جديد بعد اعتراضات على التصميم شارك فيها فنانون.
وبدأ الجدل عندما طرح مجلس المحافظة شعاره الجديد، قبل أن تتوالى الانتقادات لتصميمه والمعالم التي يبرزها، وغياب اسم مجلس المحافظة من داخله.
وسارع مجلس المحافظة لإصدار توضيح حول الشعار الجديد، يشرح فيه رموزه، وقال إنه "رمز يعكس هوية
نينوى
التاريخية والحضارية ورؤيتها نحو المستقبل".
وأضاف المجلس أن "الشعار الجديد يأتي في إطار تحديث الهوية البصرية للمجلس بما ينسجم مع مرحلة الإعمار والتنمية، ويجسد وحدة أبناء نينوى وتنوعهم الثقافي والاجتماعي، فضلًا عن تعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالمحافظة".
وأكد أن "الشعار الجديد سيُعتمد في جميع المخاطبات الرسمية، والمطبوعات، والمنصات الإعلامية الخاصة في المجلس، وسيتوقف استخدام الشعار السابق رسمياً".
لكن نقابة فناني نينوى، أصدرت بدورها بياناً انتقدت فيه الشعار الجديد، وآلية اختياره التي كان يفترض "أن تكون هنالك مسابقة
تعلن عن
طريق نقابة الفنانين، ويتم تشكيل لجنه من كبار المصممين والفنانين التشكيليين لاختيار التصميم المناسب الذي يليق بتاريخ نينوى الحضاري والثقافي".
وأضاف البيان: "للأسف التصميم خالٍ من أبسط مقومات فن التصميم، حيث لم يذكر اسم
مجلس محافظة نينوى
، وأن إلغاء دور فناني نينوى من قبل مجلس المحافظة يدل على أن أعضاء المجلس بعيدون كل البعد عن شريحة الفنانين والمثقفين، ولا يعيرون أي أهمية للجانبين الفني والثقافي"، وفق تعبيره.
واختتمت النقابة بيانها بالقول: "نحن، فناني نينوى، نرفض رفضاً تاماً أن يكون التصميم بهذا الشكل الذي لا يمثل العمق الحضاري والثقافي لمحافظة نينوى".
ووجدت انتقادات نقابة الفنانين مؤيدين كثيرين لها يقولون إن الشعار يفتقد للتعبير عن هوية المحافظة، ومعالمها التاريخية والثقافية.
وقال رئيس جمعية المثقفين العراقيين فرع نينوى، عضيد طارق، في تعليق على الشعار الجديد: "في لغة النقد، الفني الانطباع الأول هو الانطباع الأخير. هذا النموذج التصميمي مطبوخ على عجل، ولا يمت بصلة للحدود الدنيا من مقومات تصميم اللوغو أو الشعار".
وأضاف طارق في نقد طويل للشعار كتبه عبر حساب نقابة فناني نينوى على "
فيسبوك
": "نينوى تتطلب ألواناً إضافية للدلالة على جماليات ربيعها. وعليه فالشكل العام لا يرقى الى تمثيل
محافظة نينوى
وعراقتها".
ويقول مجلس محافظة نينوى عن الشعار الجديد، إنه يضم بجانب الآية القرآنية التي تدعو للشورى في اتخاذ القرارات، رسماً لمنارة الحدباء، ووردة البابونج، ومعالم
شهيرة
أخرى للمحافظة بجانب بساطة تصميمه.
ومن غير الواضح إذا كانت الانتقادات الكثيرة للشعار الجديد ستدفع مجلس المحافظة لتغييره بالفعل عبر تصميم شعار جديد يشارك فنانون في تصميمه بالتنسيق مع نقابة فناني نينوى.
قمر تجسس اصطناعي يثير الجدل: "عين عسكرية" إسرائيلية فوق العراق ودول أخرى!
04:04 | 2025-09-10
مبابي يثير جدلا قبل مواجهة أوكرانيا
13:45 | 2025-09-04
زفاف داخل مسجد يثير جدلاً واسعاً (صور)
10:07 | 2025-08-24
"آيس كريم الكبة" يثير جدلاً في لبنان
14:21 | 2025-08-20
شعار
نينوى
مجلس محافظة نينوى
السومرية نيوز
محافظة نينوى
سومرية نيوز
السومرية
تعلن عن
مجلس ال
العراق
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
محليات
36.02%
06:18 | 2025-10-11
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
06:18 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
رياضة
28.18%
04:40 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
04:40 | 2025-10-11
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
رياضة
24.1%
10:44 | 2025-10-12
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
10:44 | 2025-10-12
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
منوعات
11.69%
08:57 | 2025-10-11
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
08:57 | 2025-10-11
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-12
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-12
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-12
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-12
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
تظاهرات وحرق إطارات في البصرة.. الغضب يتصاعد من الماء المالح
13:24 | 2025-10-12
تعليمات منع التدخين في هذه الأماكن وفقا للقانون
12:23 | 2025-10-12
استحداث مركز بلدي جديد في بغداد
12:04 | 2025-10-12
تظاهرات في كركوك وقطع طريق المطار احتجاجاً على خصخصة الكهرباء
11:28 | 2025-10-12
الزراعة تقر إجراءات عاجلة لمواجهة شح المياه
10:51 | 2025-10-12
افتتاح خط جديد يخدم أهالي محافظتين جنوب بغداد
10:34 | 2025-10-12
