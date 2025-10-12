استحداث مركز بلدي جديد في بغداد

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ ، ان " اجرى زيارة ميدانية إلى للاطلاع على واقع الخدمات".وأضافت ان "الزيارة تضمنت جولة في محطات المجاري لمتابعة جاهزيتها استعداداً لموسم الأمطار، إلى جانب اجتماع مع الكادر المتقدم في البلدية لمناقشة الملاحظات والخروج بعدد من التوصيات لتطوير العمل وتحسين الخدمات، الى جانب متابعة انجاز معاملات المواطنين من خلال تواجد امين في استعلامات البلدية "، موضحة ان "الأمين وجه خلال الزيارة باستحداث مركز بلدي خاص بمنطقة الدوانم، نظراً لاكتمال خدماتها من قبل أمانة بغداد وفريق الجهد الخدمي".واكد امين بغداد ان "ذلك سيسهم في تعزيز المتابعة الميدانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين"، موضحا ان "سكان منطقتي الشعلة والحرية سيلمسون خلال الفترة المقبلة تحسناً واضحاً في الواقع الخدمي، رغم محدودية التخصيصات المالية".وبين ان "الأمانة ماضية في تطوير الشارع الغربي ومدخل الشعلة من جهة منطقة العلوة وعدد من المواقع الأخرى ضمن خطة تم اعدادها مسبقاً "، موعزا خلال لقائه الكادر المتقدم للبلدية "بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة وادامة محطات الصرف الصحي واصلاح التخسفات في شبكة التصريف، وكذلك حصر المكلفين بالجباية استعداداً للتحول الرقمي عبر الجباية الإلكترونية اضافة الى انجاز معاملات المواطنين الكترونياً فيما يتعلق بمنح إجازات البناء والتصرفات العقارية".ووجه الأمين "بتأهيل والاستجابة السريعة لشكاوى ومطالب المواطنين".