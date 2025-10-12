وزير الداخلية يصدر توجيها يخص الرتب الصغيرة من الضباط ومنتسبي العقود

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب قبيل مغادرته للشرق الأوسط: وقف إطلاق النار سيصمد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543636-638958893378288658.jpg
وزير الداخلية يصدر توجيها يخص الرتب الصغيرة من الضباط ومنتسبي العقود
محليات
2025-10-12 | 13:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
687 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اصدر
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
، اليوم الاحد، توجيها يخص الرتب الصغيرة من الضباط ومنتسبي العقود.
وقالت
وزارة الداخلية
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "
وزير الداخلية
عبد الامير الشمري
وجه كافة دوائر وزارة الداخلية بالاهتمام بالرتب الصغيرة من الضباط ومنتسبي العقود".
وشدد الشمري وفقا للبيان "على صقلهم بالتدريب بشكل جيد"، واصفا اياهم "بمستقبل وزارة الداخلية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وزير الداخلية يصدر توجيها يخص تنظيم الأسلحة
15:45 | 2025-09-15
وزير الداخلية يصدر توجيها يخص المواقع المخالفة لشروط السلامة
13:32 | 2025-07-17
وزير الداخلية يصدر توجيهاً لدوريات النجدة بشأن الحوادث
10:19 | 2025-09-29
توجيه من وزير الداخلية يخص المراكز الانتخابية
11:14 | 2025-09-06
وزير
الداخلية
عبد الأمير الشمري
عبد الامير الشمري
وزارة الداخلية
عبد الأمير ال
السومرية نيوز
وزير الداخلية
سومرية نيوز
عبد الأمير
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
محليات
34.72%
06:18 | 2025-10-11
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
06:18 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
رياضة
28.52%
04:40 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
04:40 | 2025-10-11
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
رياضة
26.11%
10:44 | 2025-10-12
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
10:44 | 2025-10-12
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
منوعات
10.65%
08:57 | 2025-10-11
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
08:57 | 2025-10-11
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
بغداد تستنكر: الخزانة تهدم الصداقة - من الأخير م٢ - حلقة ٧١ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-12
من الأخير
بغداد تستنكر: الخزانة تهدم الصداقة - من الأخير م٢ - حلقة ٧١ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-12
Live Talk
حين تتحول الأحلام الصغيرة إلى اختراعات عظيمة - Live Talk - الحلقة ١٣٦ | 2025
10:30 | 2025-10-12
Live Talk
حين تتحول الأحلام الصغيرة إلى اختراعات عظيمة - Live Talk - الحلقة ١٣٦ | 2025
10:30 | 2025-10-12
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-12
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-12
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الأكثر مشاهدة
من الأخير
بغداد تستنكر: الخزانة تهدم الصداقة - من الأخير م٢ - حلقة ٧١ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-12
من الأخير
بغداد تستنكر: الخزانة تهدم الصداقة - من الأخير م٢ - حلقة ٧١ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-12
Live Talk
حين تتحول الأحلام الصغيرة إلى اختراعات عظيمة - Live Talk - الحلقة ١٣٦ | 2025
10:30 | 2025-10-12
Live Talk
حين تتحول الأحلام الصغيرة إلى اختراعات عظيمة - Live Talk - الحلقة ١٣٦ | 2025
10:30 | 2025-10-12
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-12
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-12
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
اخترنا لك
بابل.. حديث عن انخفاض مناسيب الماء الخام
14:48 | 2025-10-12
في البصرة.. حرق إطارات وقطع شوارع بسبب أزمة المياه
14:17 | 2025-10-12
احباط تهريب 3 كغم من المواد المخدرة في سيارة تحمل لوحات اجنبية بمنفذ عرعر
14:13 | 2025-10-12
تظاهرات وحرق إطارات في البصرة.. الغضب يتصاعد من الماء المالح
13:24 | 2025-10-12
تعليمات منع التدخين في هذه الأماكن وفقا للقانون
12:23 | 2025-10-12
استحداث مركز بلدي جديد في بغداد
12:04 | 2025-10-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.