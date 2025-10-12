احباط تهريب 3 كغم من المواد المخدرة في سيارة تحمل لوحات اجنبية بمنفذ عرعر

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مديرية منفذ الحدودي، تمكنت من القبض على مسافر عراقي يقود عجلة تحمل لوحات أجنبية، ضبط في داخلها مادة مخدرة بوزن (3) كغم مخبأة بطريقة احترافية في محاولة لتهريبها وادخالها الى البلاد ".وأضافت "تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة واحالة المتهم والعجلة الى والمؤثرات العقلية في منفذ عرعر لغرض عرض المتهم والمضبوطات امام انظار قاضي تحقيق محكمة الرطبة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".