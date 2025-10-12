بابل.. حديث عن انخفاض مناسيب الماء الخام

وقالت المديرية في بيان، "محطات السحب لمشاريع الماء في تواجه انخفاض مناسيب الماء الخام ورداءة نوعية المياه".

وأضاف البيان أن هذه العوامل "أثرت على كمية المنتج لدور المواطنين مع استنفار كوادرنا ليلاً ونهاراً في التصفية والتعقيم".