الموارد المائية: العراق امام تحدٍ حقيقي في الأسابيع القادمة.. ولكن!

وقال ذياب ان " يواجه حالياً تحدياً حقيقياً خلال الأسابيع المقبلة نتيجة استمرار انحباس الأمطار، إلا أن التوقعات المناخية الحديثة تشير إلى تحسن تدريجي في هطول الأمطار بنهاية العام وبداية العام المقبل، الأمر الذي سيسهم في دعم السدود والخزانات المائية".واضاف أن "الوزارة تعمل على وضع برامج فنية دقيقة لخزن مياه الأمطار فور سقوطها، وتوجيهها نحو الاستخدامات الزراعية والبيئية الأساسية"، مؤكداً أن "الخطة المقبلة تعتمد على الإدارة الرشيدة للخزين المائي وتوزيعه بما يضمن تلبية حاجات المحافظات كافة، ولاسيما في مناطق الجنوب التي تعاني شحّاً مائياً واضحاً"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأكد ذياب ان زيارته الأخيرة الى انقرة مع وزير الخارجية اسفرت عن تفاهمات مهمة بشأن اطلاق المياه باتجاه العراق، فيما أشار الى ان الاتفاقية الإطارية التي وقعها مع الرئيس التركي تمثل خريطة طريق جديدة للتعاون في إدارة متكاملة وتشاركية لموردي والفرات، بما يضمن مصالح البلدين.