صندوق العراق للتنمية يوقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق للتنمية، للسومرية نيوز، أن شركة GIZ هي الجناح التنفيذي للحكومة الألمانية في تقديم المساعدات والمنح للدول الأخرى، ولها حضور في العراق منذ عام 2014، حيث صرفت أكثر من مليار دولار موزعة بين التعليم، الخدمات، إعادة هيكلة المؤسسات، تطوير نظام ، ودعم إعادة المهجرين.وأضاف النجار أن التعاون الجديد يهدف إلى إنشاء منصة للتحول الرقمي توفر خدمات متعددة للشركات والشباب، تشمل التمويل والتدريب والتمكين، مشيراً إلى أن المذكرة تمثل خطوة مهمة لتأهيل وإطلاق الإبداعي في العراق، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم الاقتصاد الرقمي.