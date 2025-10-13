التربية تخاطب المالية لاحتساب فرق المخصصات المقطوعة لمنتسبي الوزارة (وثيقة)

– محليات



أعلنت ، اليوم الاثنين، مخاطبة لاحتساب فرق المخصصات المقطوعة لمنتسبي الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "استكمالا لإجراءات الموافقة على صرف مخصصات منتسبي ، خاطب وزير التربية نظيرته المالية، لاحتساب الكلف المالية لفرق المخصصات المقطوعة لمنتسبي الوزارة بواقع (١٥٠،٠٠٠) ألف دينار على وفق الزيادة الجديدة مع احتساب الكلف المالية للمخصصات المقطوعة بواقع (۳۰۰,۰۰۰) دينار ثلاثمائة الف دينار للسنة المالية /٢٠٢٦، وذلك بعد الحصول على الموافقات الاصولية من السلطة التشريعية والتنفيذية، في خطوة نوعية تهدف الى تحقيق العدالة الوظيفية وانصاف الشريحة التربوية".