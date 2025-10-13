الصفحة الرئيسية
العراق وروسيا يوقعان أول مذكرة تفاهم لحماية الحياة البرية وإدارة حدائق الحيوان
محليات
2025-10-13 | 06:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
62 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
استقبلت حديقة الحيونات بموسكو وفدا من
حديقة الحيوانات
في
أربيل
، ووقع الطرفان أول مذكرة تعاون بين
روسيا
والعراق في مجال حماية الحياة البرية وإدارة
حدائق
الحيوان.
ترأس الوفد العراقي الذي زار
موسكو
مدير
حديقة الحيوانات
في
أربيل
عادل سلمان موسى، يرافقه مدير البيت الروسي الشريك في
العراق
الق علي البرغش.
ومن الجانب الروسي، شارك في اللقاء:سفيتلانا فلاديميروفنا أكولوفا–
المدير العام
لمؤسسة حديقة حيوان موسكو الحكومية، وماجومد شارباتدينوفيتش سارالييف–
نائب المدير العام
للعلاقات الدولية والعامة في
الحديقة
، وأليكسي يوريفيتش سوسلوف– نائب المدير العام لشؤون رعاية الحيوانات في الحديقة، وفيتالي ألكسندروفيتش موراشكين– رئيس قسم العلاقات الدولية في الحديقة.
وأعربت إدارة حديقة حيوان موسكو عن خالص شكرها لجميع الجهات التي أسهمت في تنظيم هذا اللقاء، وفي مقدمتها البيت الروسي في العراق، والسفارة الروسية في
بغداد
، والقنصلية الروسية في أربيل.
وخلال الاجتماع، تم توقيع أول مذكرة تفاهم بين
روسيا
والعراق بشأن التعاون المتبادل بين
حدائق
الحيوان في البلدين، وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة في المجالات التالية:
• الحفاظ على الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات.
• تبادل الخبرات العلمية والعملية.
• تنفيذ برامج تعليمية ومعارض مشتركة.
• تطوير الكفاءات المهنية للعاملين في هذا المجال.
كما انضمت حديقة حيوان أربيل رسميا إلى
الاتحاد العالمي
حماية الحوان والحياة البرية، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى توحيد الجهود وبناء منصة مهنية مشتركة للعاملين في قطاع رعاية الحيوانات، والذ كان قد انضم إليه أكثر من عشرين منظمة من روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، والصين، وسنغافورة، والهند، وعدد من دول
أمريكا
اللاتينية.
وأكدت إدارة حديقة حيوان موسكو أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العلمي والمهني الدولي، والإسهام في الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على تطلع الجانبين إلى تنفيذ المشاريع المشتركة الأولى في المستقبل القريب، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال حماية الحياة البرية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
