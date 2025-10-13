العراق وروسيا يوقعان أول مذكرة تفاهم لحماية الحياة البرية وإدارة حدائق الحيوان

ترأس الوفد العراقي الذي زار مدير في عادل سلمان موسى، يرافقه مدير البيت الروسي الشريك في الق علي البرغش.ومن الجانب الروسي، شارك في اللقاء:سفيتلانا فلاديميروفنا أكولوفا– لمؤسسة حديقة حيوان موسكو الحكومية، وماجومد شارباتدينوفيتش سارالييف– للعلاقات الدولية والعامة في ، وأليكسي يوريفيتش سوسلوف– نائب المدير العام لشؤون رعاية الحيوانات في الحديقة، وفيتالي ألكسندروفيتش موراشكين– رئيس قسم العلاقات الدولية في الحديقة.وأعربت إدارة حديقة حيوان موسكو عن خالص شكرها لجميع الجهات التي أسهمت في تنظيم هذا اللقاء، وفي مقدمتها البيت الروسي في العراق، والسفارة الروسية في ، والقنصلية الروسية في أربيل.وخلال الاجتماع، تم توقيع أول مذكرة تفاهم بين والعراق بشأن التعاون المتبادل بين الحيوان في البلدين، وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة في المجالات التالية:• الحفاظ على الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات.• تبادل الخبرات العلمية والعملية.• تنفيذ برامج تعليمية ومعارض مشتركة.• تطوير الكفاءات المهنية للعاملين في هذا المجال.كما انضمت حديقة حيوان أربيل رسميا إلى حماية الحوان والحياة البرية، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى توحيد الجهود وبناء منصة مهنية مشتركة للعاملين في قطاع رعاية الحيوانات، والذ كان قد انضم إليه أكثر من عشرين منظمة من روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، والصين، وسنغافورة، والهند، وعدد من دول اللاتينية.وأكدت إدارة حديقة حيوان موسكو أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العلمي والمهني الدولي، والإسهام في الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي.واختتم اللقاء بالتأكيد على تطلع الجانبين إلى تنفيذ المشاريع المشتركة الأولى في المستقبل القريب، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال حماية الحياة البرية.