مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543689-638959482879003929.jpeg
رابطة شركات السفر والسياحة تبحث مشاكل السائح العراقي مع تونس
محليات
2025-10-13 | 06:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
111 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
بحثت رابطة شركات السفر والسياحة في
العراق
، اليوم الاثنين، مع السفير
التونسي
شكري اللطيف، بحضور عدد من شركات السفر والسياحة، التعاون السياحي بين البلدين ومناقشة الموسم السياحي لعام 2025.
وبحسب بيان للرابطة، فانه في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع السياحي العراقي على المستوى العربي والإقليمي، استقبلت الهيئة الإدارية لرابطة شركات السفر والسياحة في
العراق
اليوم الاثنين في مقرها في العاصمة
بغداد
السفير شكري اللطيف، سفير الجمهورية التونسية في العراق، للبحث في التعاون السياحي المشترك بين البلدين بحضور ومشاركة عدد من شركات السفر والسياحة. حيث تركز الاجتماع على مناقشة الموسم السياحي للعام 2025.
السفير
التونسي
أعرب عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال واهتمام الرابطة بتعزيز الشراكة السياحية مع
تونس
، مؤكدًا رغبة بلاده في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين، والوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه السائح العراقي، وإيجاد أفضل السبل من خلال التعاون مع الجهات المعنية بالقطاع السياحي في تونس.
بدوره، أكد حيدر
عامر الدجيلي
،
رئيس رابطة
شركات السفر والسياحة في العراق، عن سعادته بزيارة السفير التونسي إلى مقر الرابطة؛ للاطلاع والاستماع إلى أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه شركات السفر والسياحة العاملة مع القطاع التونسي، وإيجاد أفضل البرامج السياحية التي تتناسب مع طبيعة السائح العراقي.
وأشار الدجيلي إلى أن الرابطة تجري متابعة دقيقة ومفصلة وعلى مدار أوقات المواسم السياحية مع المؤسسات السياحية في جميع البلدان العربية والأجنبية، والعمل على تعزيز التعاون السياحي المشترك.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
