رابطة شركات السفر والسياحة تبحث مشاكل السائح العراقي مع تونس

وبحسب بيان للرابطة، فانه في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع السياحي العراقي على المستوى العربي والإقليمي، استقبلت الهيئة الإدارية لرابطة شركات السفر والسياحة في اليوم الاثنين في مقرها في العاصمة السفير شكري اللطيف، سفير الجمهورية التونسية في العراق، للبحث في التعاون السياحي المشترك بين البلدين بحضور ومشاركة عدد من شركات السفر والسياحة. حيث تركز الاجتماع على مناقشة الموسم السياحي للعام 2025.السفير أعرب عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال واهتمام الرابطة بتعزيز الشراكة السياحية مع ، مؤكدًا رغبة بلاده في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين، والوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه السائح العراقي، وإيجاد أفضل السبل من خلال التعاون مع الجهات المعنية بالقطاع السياحي في تونس.بدوره، أكد حيدر ، شركات السفر والسياحة في العراق، عن سعادته بزيارة السفير التونسي إلى مقر الرابطة؛ للاطلاع والاستماع إلى أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه شركات السفر والسياحة العاملة مع القطاع التونسي، وإيجاد أفضل البرامج السياحية التي تتناسب مع طبيعة السائح العراقي.وأشار الدجيلي إلى أن الرابطة تجري متابعة دقيقة ومفصلة وعلى مدار أوقات المواسم السياحية مع المؤسسات السياحية في جميع البلدان العربية والأجنبية، والعمل على تعزيز التعاون السياحي المشترك.