الاتصالات: الشركة الوطنية للهاتف ستوفر فرص عمل بدءاً من شباط المقبل

وقالت في مؤتمر صحفي تابعته ، إن " لديها مشروع تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال والذي تم توقيعه بحضور في الـ31 من آب الماضي، حيث تم تأسيس الشركة وهي تعمل بأيادٍ عراقية خالصة وبأموال عراقية وهي المعنية بالمشروع".وأضافت أن "هذه الشركة وبحسب قرار من يجب ان تختار مشغلاً عالمياً لتشغيل الجيل الخامس في ونقل الخبرات وتدريب العراقيين وغير ذلك"، مبينةً أن "جميع الإجراءات التي قامت بها الوزارة والشركة الوطنية التي تم تأسيسها، تمت بموجب قرارات من ".وتابعت أنه "لم يصدر أي شيء من خلال وزارتنا أو من أي جهة أخرى، حيث ان كل شيء تم وفقاً للدستور والقانون والبرنامج الحكومي وقرارات من مجلس الوزراء"، موضحة "وصلنا إلى مرحلة ان على الشركة توقيع عقد الرخصة مع والاتصالات، حيث كان المخطط ان يتم التوقيع يوم 8 تشرين الأول الحالي، وإذا حصلت الشركة على عقد الرخصة فبالإمكان ان توقع عقداً مع أو غيرها".ولفتت إلى أن "ما حصل هو صدور أمر قضائي بإيقاف توقيع عقد مع هيئة الإعلام والاتصالات"، موضحة انه "لا يوجد عقد مع "، مؤكدةً أن "هذا المشروع سيوفر فرص عمل للشباب اعتباراً من شباط المقبل".