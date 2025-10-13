Alsumaria Tv
العراق يطلق سياسة الإسكان الوطنية

محليات

2025-10-13 | 09:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يطلق سياسة الإسكان الوطنية
434 شوهد

السومرية نيوز – محلي
اعلن وزير الاعمار والإسكان بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، عن اطلاق سياسة الإسكان الوطنية في العراق (2025-2030).

وقالت وزارة الاعمار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، سياسة الإسكان الوطنية في العراق (2025 - 2030)، التي أعدّتها الوزارة عبر دائرة الإسكان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وتمويل الاتحاد الأوربي".
وأضافت ان "الحفل حضره امين بغداد عمار موسى، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، ومنسق الأمم المتحدة المقيم في العراق غلام إسحاق، والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق ادم يانسين، ومديرة البرنامج القُطري للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) رانيا هداية، والوكيل الفني لوزارة الاعمار علي حسين عبدالامير، ومدير عام دائرة الإسكان صادق الفرطوسي، وممثلي الجهات المعنية".
وأكد الوزير خلال كلمته في المناسبة، ان "عدم اتباع سياسة إسكان صحيحة في العراق خلال الفترة الماضية، مع عدم القدرة على تنفيذها، ادى الى ظهور العديد من العشوائيات في البلاد"، مضيفا أن "الوزارة اعتمدت سياسة جديدة من خلال انشاء مدن سكنية مستدامة".
وأشار الوزير الى أن "سياسة الإسكان الوطنية الجديدة، ستراعي حل مشكلة الأراضي والتمويل والمواد المستخدمة وغيرها، فضلا عن الاستمرار باتباع خطواتٍ استدامة المدن السكنية الجديدة"، مقدما الشكر "لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، والاتحاد الأوربي للتعاون في رسم سياسة الإسكان الوطنية الجديدة، التي ستدفع نحو حل ازمة السكن المتفاقمة في البلاد".
من جانبه، اكد منسق الأمم المتحدة المقيم في العراق غلام إسحاق، ان "اخر إحصائية عالمية تشير الى ان العراق بحاجة من 2.5 الى 3.5 مليون وحدة سكنية"، مضيفا ان "الحكومة العراقية أكدت التزامها بأنهاء ازمة السكن من خلال اتباع سياسة وخطة حديثة ومستدامة، فضلا عن إنشاء مدن سكنية جديدة".
فيما أشار القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق ادم يانسين، الى ان "سياسة الإسكان الوطنية من شأنها دعم الأجيال القادمة والشباب، وان الاتحاد الأوربي عمل كفريق واحد مع وزارة الاعمار وبرنامج (الهابيتات) لأعدادها"، مقدما شكره "للحكومة لدعمها ملف الإسكان ووضع الحلول الكفيلة لها".
يأتي هذا في وقت، اكدت مديرة البرنامج القُطري للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، رانيا هداية، ان "سياسة الإسكان تتميز بعدة بنود ابرزها تبنيها نهجا متوازنا، لا يقتصر على المناطق الحضرية بل تتعدى الريفية والمدن الصغيرة، وتقديم مفاهيم السكن من الناحية المستدامة، مضيفة ان هذه السياسة تضع العراق في قلب الاجندة العالمية، حيث تسهم في تحقيق الحياة المستدامة"، مجددة "دعمها لهذا المشروع ومساعدة وزارة الاعمار في تنفيذ هذه السياسة، التي ستكون منطلقا لمسؤوليات عالمية وتحقيق الاندماج المجتمعي".
وقدم مدير عام دائرة الإسكان صادق الفرطوسي، شرحا مفصلا عن سياسة الإسكان الوطنية والتي تمثلت في خمسة محاور رئيسية، هي (سياسة إدارة الأراضي، وسياسة انتاج الوحدات السكنية، وسياسة الإسكان ومواد البناء، وسياسة تمويل الإسكان، وسياسة إدارة وصيانة المساكن، وسياسة البنى التحتية).
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
Play
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
من الأخير
Play
من الأخير
بغداد تستنكر: الخزانة تهدم الصداقة - من الأخير م٢ - حلقة ٧١ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-12
Play
بغداد تستنكر: الخزانة تهدم الصداقة - من الأخير م٢ - حلقة ٧١ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
Play
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-12
Play
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-12
Live Talk
Play
Live Talk
حين تتحول الأحلام الصغيرة إلى اختراعات عظيمة - Live Talk - الحلقة ١٣٦ | 2025
10:30 | 2025-10-12
Play
حين تتحول الأحلام الصغيرة إلى اختراعات عظيمة - Live Talk - الحلقة ١٣٦ | 2025
10:30 | 2025-10-12
عشرين
Play
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
Play
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
Play
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Play
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
Play
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Play
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
Play
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
Play
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
Play
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
اخترنا لك
ضبط طن من الأدوية المهربة في ديالى
12:14 | 2025-10-13
العراق والمغرب يوقعان مذكرة للتعاون في مكافحة الفساد
10:37 | 2025-10-13
الرافدين يعلن عن دفعة مالية جديدة للشباب
10:24 | 2025-10-13
حملة كبرى ودعاوى ضد فئة من العراقيين
10:21 | 2025-10-13
الاتصالات: الشركة الوطنية للهاتف ستوفر فرص عمل بدءاً من شباط المقبل
09:43 | 2025-10-13
رابطة شركات السفر والسياحة تبحث مشاكل السائح العراقي مع تونس
06:30 | 2025-10-13

