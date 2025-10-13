العراق يطلق سياسة الإسكان الوطنية

وقالت وزارة الاعمار في بيان ورد لـ ، انه "برعاية رئيس ، أطلق وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، سياسة الإسكان الوطنية في (2025 - 2030)، التي أعدّتها الوزارة عبر دائرة الإسكان، بالتعاون مع برنامج للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وتمويل الاتحاد الأوربي".وأضافت ان "الحفل حضره امين ، ورئيس حيدر مكية، ومنسق الأمم المتحدة المقيم في العراق غلام إسحاق، والقائم بأعمال بعثة في العراق ادم يانسين، ومديرة البرنامج القُطري للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) رانيا هداية، والوكيل الفني لوزارة الاعمار علي حسين عبدالامير، ومدير عام دائرة الإسكان صادق الفرطوسي، وممثلي الجهات المعنية".وأكد الوزير خلال كلمته في المناسبة، ان "عدم اتباع سياسة إسكان صحيحة في العراق خلال الفترة الماضية، مع عدم القدرة على تنفيذها، ادى الى ظهور العديد من العشوائيات في البلاد"، مضيفا أن "الوزارة اعتمدت سياسة جديدة من خلال انشاء مدن سكنية مستدامة".وأشار الوزير الى أن "سياسة الإسكان الوطنية الجديدة، ستراعي حل مشكلة الأراضي والتمويل والمواد المستخدمة وغيرها، فضلا عن الاستمرار باتباع خطواتٍ استدامة المدن السكنية الجديدة"، مقدما الشكر "لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، والاتحاد الأوربي للتعاون في رسم سياسة الإسكان الوطنية الجديدة، التي ستدفع نحو حل ازمة السكن المتفاقمة في البلاد".من جانبه، اكد منسق الأمم المتحدة المقيم في العراق غلام إسحاق، ان "اخر عالمية تشير الى ان العراق بحاجة من 2.5 الى 3.5 مليون وحدة سكنية"، مضيفا ان " أكدت التزامها بأنهاء ازمة السكن من خلال اتباع سياسة وخطة حديثة ومستدامة، فضلا عن إنشاء مدن سكنية جديدة".فيما أشار القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق ادم يانسين، الى ان "سياسة الإسكان الوطنية من شأنها دعم الأجيال القادمة والشباب، وان الاتحاد الأوربي عمل كفريق واحد مع وزارة الاعمار وبرنامج (الهابيتات) لأعدادها"، مقدما شكره "للحكومة لدعمها ملف الإسكان ووضع الحلول الكفيلة لها".يأتي هذا في وقت، اكدت مديرة البرنامج القُطري للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، رانيا هداية، ان "سياسة الإسكان تتميز بعدة بنود ابرزها تبنيها نهجا متوازنا، لا يقتصر على المناطق الحضرية بل تتعدى الريفية والمدن الصغيرة، وتقديم مفاهيم السكن من الناحية المستدامة، مضيفة ان هذه السياسة تضع العراق في قلب الاجندة العالمية، حيث تسهم في تحقيق الحياة المستدامة"، مجددة "دعمها لهذا المشروع ومساعدة وزارة الاعمار في تنفيذ هذه السياسة، التي ستكون منطلقا لمسؤوليات عالمية وتحقيق الاندماج المجتمعي".وقدم الإسكان صادق الفرطوسي، شرحا مفصلا عن سياسة الإسكان الوطنية والتي تمثلت في خمسة محاور رئيسية، هي (سياسة إدارة الأراضي، وسياسة انتاج الوحدات السكنية، وسياسة الإسكان ومواد البناء، وسياسة تمويل الإسكان، وسياسة إدارة وصيانة المساكن، وسياسة البنى التحتية).