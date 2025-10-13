حملة كبرى ودعاوى ضد فئة من العراقيين

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم عبد في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "سكك الحديد مستمرة بتوجيه الإنذارات للمتجاوزين، وخاصة أولئك الذين يقومون بإنشاء معابر غير نظامية والمتجاوزين على أملاك وعقارات الشركة".وأضاف، أن "القسم القانوني ولجنة التجاوزات في قسم الأملاك قد باشرا إقامة الدعاوى القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".