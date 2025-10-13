العراق والمغرب يوقعان مذكرة للتعاون في مكافحة الفساد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "جمهورية والمملكة المغربيَّة وقّعتا، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه، في خطوة تعكس رغبة الطرفين إلى تعزيز أواصر التعاون وتنمية العلاقات الثنائية بينهما ضمن التشريعات القانونية الوطنية، واتساقاً مع أحكام البند السادس من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد".وأضافت أن "المذكرة وقّعها عن الجانب العراقي رئيس الدكتور (محمد علي اللامي)، وعن الجانب رئيس للنزاهة والوقاية من الرشوة (محمد بنعليلو)".وتابعت أن " توقيع المذكرة سبقها عقد اجتماعات مشتركة تناولت أوجه التعاون والنشاطات المشتركة التي يعتزم الطرفان المباشرة بتفيذها، ولاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتعاون في مجالات استرداد الأموال والأصول، وتسهيل تسليم المدانين الصادرة بحقهم قرارات القضائية عن جرائم الفساد إلى جهات الطلب".وأوضحت أن "من بين ما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، التعاون في مجال الدراسات والبحوث العلمية والأكاديمية، والتشجيع على الإصدارات المشتركة، فضلاً عن تبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالأساليب الإجرامية المؤدية للفساد وطرق الوقاية منه".