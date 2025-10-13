حسم الجدل بشان ازمة جديدة للعراقيين تلوح بالافق

وقال المتحدث باسم الوزارة ، للوكالة الرسمية تابعته ، إنّ "الوزارة تعتمد أربع أولويات رئيسة في ، تبدأ بتأمين مياه الشرب، تليها مياه الاستخدامات المنزلية والصحية، ثم الخطة الزراعية، وأخيراً الجوانب البيئية المرتبطة بالأهوار"، مبيناً أنّ "الوزارة حريصة على الحفاظ على الأولويتين الأولى والثانية لما تمثله من مساس مباشر بحياة المواطنين".وأضاف شمال، أن "المرحلة الحالية تُعدّ من أكثر المراحل تعقيداً من حيث الشح المائي، ما يستوجب تكثيف الجهود الحكومية والضغط الدبلوماسي على دول الجوار، ولا سيما وإيران وسوريا، بشأن الإطلاقات المائية"، مشيراً إلى أنّ " يعمل على مسارين أساسيين هما المصالح المشتركة والجغرافيا المشتركة، ومعطيات هذين المسارين تتيح فرصاً للتفاهم والتعاون".وبيّن أن "التحرك العراقي الأخير باتجاه هو الأول من نوعه بهذا المستوى من التنسيق، حيث شارك فيه وفد رفيع يضم نائب وزير الخارجية، ووزير الموارد المائية، وأعضاء والفريق الفني المكلف بإدارة الاتفاقية مع تركيا"، لافتاً إلى أنه "تم الاتفاق على إطلاق (500) متر مكعب في الثانية لكل من نهري والفرات، بما يغذي النهرين بنحو مليار متر مكعب خلال خمسين يوماً".وتابع شمال قائلاً: "وفقاً للمؤشرات المتوفرة، نتوقع موسماً شتوياً رطباً يبدأ مطلع شهر تشرين الثاني أو منتصفه، مع فرص لأمطار مبكرة يمكن أن تستمر لفترات جيدة"، موضحاً أن "تلك الأمطار ستسهم في تعزيز الخزين المائي ورفع مناسيب باتجاه دعم الخطة الزراعية وتأمين مياه الشرب بصورة مطمئنة".