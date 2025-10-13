إخماد حريق في مخزن للأثاث وسط بغداد

أعلنت ، عن إخماد حريق في مخزن للأثاث في .

وقالت المديرية في بيان، "استبسلت فرق الدفاع المدني في جانب جهوداً مكثفة بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء ، حيث تمكنت من السيطرة بشكل كامل على حادث حريق اندلع داخل مخزن للأثاث في ".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها لعزل موقع المخزن الذي اشتعلت فيه النيران، حيث قامت بتطويق الحريق من عدة اتجاهات، كما نفذت عمليات الاقتحام المباشر لدخول المخزن والسيطرة الكاملة على الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية، مما ساهم في تقليل الأضرار المادية الناتجة عن الحادث".

ولفت البيان الى أنه "بناءً على ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق من قبل المختص في المنطقة، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق".