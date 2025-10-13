في البصرة.. مطالبة بوقف استخدام الرصاص الحي بمنطقة الحيانية

طالب لحقوق الإنسان، بوقف استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وسط الأحياء السكنية بمنطقة الحيانية في .​

وجاء في بيان، "يتوجه لحقوق الإنسان، بصفته مركزًا مدنيًا مستقلاً معنيًا برصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، بدعوة عاجلة إلى وقيادة شرطة ، للتدخل الفوري ووقف استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وسط الأحياء السكنية في منطقة الحيانية بمدينة ، وذلك نظرًا لما تسببت به هذه الممارسات من سقوط عدد كبير من الإصابات في صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال".

ولفت البيان الى أن "منطقة الحيانية تُعد من المناطق المكتظة بالسكان، وإن استمرار استخدام وسائل التفريق العنيفة يشكّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان، وتهديدًا مباشرًا لسلامة الأهالي وأمنهم".



وتابع بيان المركز "نهيب بكم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا لوقف هذه الممارسات، ومحاسبة المتسببين بها، والتأكيد على التزام القوات الأمنية بالتعليمات التي تراعي كرامة الإنسان وحقه في الحياة والأمان".

وشهدت مدينة البصرة، خلال الأيام القليلة الماضية، قيام العشرات بحرق إطارات وقطع شوارع بسبب أزمة المياه.