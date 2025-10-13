الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
تفاصيل وثيقة "اتفاق غزة" للسلام.. هذا ما تضمنته
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
في البصرة.. مطالبة بوقف استخدام الرصاص الحي بمنطقة الحيانية
محليات
2025-10-13 | 18:31
المصدر:
السومرية نيوز
طالب
مركز العراق
لحقوق الإنسان، بوقف استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وسط الأحياء السكنية بمنطقة الحيانية في
البصرة
.
وجاء في بيان، "يتوجه
مركز العراق
لحقوق الإنسان، بصفته مركزًا مدنيًا مستقلاً معنيًا برصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، بدعوة عاجلة إلى
وزير الداخلية
وقيادة شرطة
محافظة البصرة
، للتدخل الفوري ووقف استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وسط الأحياء السكنية في منطقة الحيانية بمدينة
البصرة
، وذلك نظرًا لما تسببت به هذه الممارسات من سقوط عدد كبير من الإصابات في صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال".
ولفت البيان الى أن "منطقة الحيانية تُعد من المناطق المكتظة بالسكان، وإن استمرار استخدام وسائل التفريق العنيفة يشكّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان، وتهديدًا مباشرًا لسلامة الأهالي وأمنهم".
وتابع بيان المركز "نهيب بكم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا لوقف هذه الممارسات، ومحاسبة المتسببين بها، والتأكيد على التزام القوات الأمنية بالتعليمات التي تراعي كرامة الإنسان وحقه في الحياة والأمان".
وشهدت مدينة البصرة، خلال الأيام القليلة الماضية، قيام العشرات بحرق إطارات وقطع شوارع بسبب أزمة المياه.
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الملوحة تدفع اهل الحيانية لقطع طريق حيوي في البصرة (فيديو)
13:15 | 2025-10-10
الرئيس اللبناني يطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا
17:26 | 2025-09-23
ترامب يطالب دول الناتو بوقف شراء النفط الروسي
09:01 | 2025-09-13
بريطانيا تطالب بوقف فوري للعملية العسكرية الإسرائيلية بغزة
13:09 | 2025-09-01
البصرة
الحيانية
قيادة شرطة محافظة البصرة
محافظة البصرة
وزير الداخلية
مركز العراق
العراق
هالي
ميا
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
رياضة
50.77%
10:44 | 2025-10-12
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
10:44 | 2025-10-12
الدولار يسجل ارتفاعاً مع إغلاق البورصة العراقية
اقتصاد
21.92%
09:18 | 2025-10-12
الدولار يسجل ارتفاعاً مع إغلاق البورصة العراقية
09:18 | 2025-10-12
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
رياضة
17.69%
18:25 | 2025-10-12
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
18:25 | 2025-10-12
الداخلية تشرع بفحص منتسبي العقود تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم
أمن
9.62%
11:42 | 2025-10-12
الداخلية تشرع بفحص منتسبي العقود تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم
11:42 | 2025-10-12
أحدث الحلقات
من الأخير
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
من الأخير
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
Live Talk
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
Live Talk
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
من الأخير
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
من الأخير
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
Live Talk
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
Live Talk
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
خبر سار للمتعاملين بالدولار في الأسواق المحلية
03:54 | 2025-10-14
بالفيديو والصور.. مواطنون يتظاهرون امام مصرف الوركاء في بغداد للمطالبة باموالهم
03:04 | 2025-10-14
إيقاف ضابط برتبة عميد واحالته للتحقيق بعد اساءته لمواطن في بغداد
02:48 | 2025-10-14
خلافا لتطمينات الامس.. الموارد تنتظر "انخفاضا كبيرا" بالنهرين خلال أيام و"يائسة" من الامطار
02:38 | 2025-10-14
العراق.. لا استيراد للدواجن من 39 دولة
02:15 | 2025-10-14
مفاجآت الطقس للعراقيين.. نهارا معتدلا وليلا باردا
01:55 | 2025-10-14
