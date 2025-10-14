مفاجآت الطقس للعراقيين.. نهارا معتدلا وليلا باردا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع في جميع محافظات ".واضافت ، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع محافظات العراق".وأشارت إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتابعت، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وذكرت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 27، 28، 29، وكركوك 31، والأنبار 32، وديالى وكربلاء وبابل 34، الأشرف والديوانية وواسط 35، 36، 37، والبصرة 38".