تفاصيل وثيقة "اتفاق غزة" للسلام.. هذا ما تضمنته
العراق.. لا استيراد للدواجن من 39 دولة
محليات
2025-10-14 | 02:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
224 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أصدرت
وزارة الزراعة
قرارا بمنع استيراد الدواجن الحية والمجمدة ومنتجاتها والطيور بأنواعها، من 39 دولة، لوجود إصابات بمرض إنفلونزا الطيور فيها، مؤكدة استمرار قرارات المنع إلى حين ثبوت خلوها من المرض.
وقال
مستشار الوزارة
الدكتور
مهدي ضمد القيسي
للصحيفة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "القرار تضمن منع استيراد الدواجن الحية والمجمدة ومنتجاتها، إضافة إلى الطيور الجارحة والزينة وبيض المائدة والتفقيس والريش وأي منتجات تدخل في تركيبها الدواجن ومنتجاتها، من 39 دولة، أهمها
تركيا
ومصر وإيران وإيطاليا والسويد والمملكة المتحدة".
وأكد أن "القرار الذي تم اعتمادا على البيانات الأسبوعية لمنظمة
الصحة
الحيوانية العالمية (WOAH)، يتم بشكل دوري من قبل دائرة البيطرة التابعة للوزارة، التي أشاد بدورها المميز في الحفاظ على صحة المستهلك والثروة الوطنية للدواجن ومنتجيها في البلاد من مرض إنفلونزا الطيور، الذي ما زال يشكل خطرا على الصحة العامة".
وأكد
القيسي
"ضرورة دعم وحماية مشاريع الدواجن المحلية لأهميتها الاقتصادية والصحية لكون المنتج المحلي هو أكثر أماناً واطمئنانا من المستورد بالإضافة إلى دورها في إيجاد فرص عمل لشريحة واسعة من العاملين في هذا القطاع الحيوي".
ونوه في السياق ذاته، بأن "قرار المنع، هو فني بحت لكونه يتعلق بإصابات مرض إنفلونزا الطيور تحديداً ولا يرتبط بموضوع شح أو وفرة المنتج المحلي، ويستمر إلى أن يعلن البلد المصاب زوال خطر المرض ويعلن رسمياً من قبل
منظمة الصحة الحيوانية
العالمية وعندها يتم الرفع من قائمة الحظر لتلك الدول".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن تؤيد قرار منع استيراد الدجاج المجمد: المستورد مسرطن
09:24 | 2025-10-07
إيران تسجل تفشٍ لإنفلونزا الطيور.. نفوق عشرات الدواجن
11:24 | 2025-10-07
مخاطر "الفيتو الأميركي" على منع العراق من استيراد الغاز التركمانستاني
13:23 | 2025-09-21
العراق يشدد إجراءاته لمواجهة "الحمى القلاعية": حظر استيراد الحيوانات من تركيا
05:16 | 2025-07-30
دواجن
العراق
منظمة الصحة الحيوانية
مهدي ضمد القيسي
مستشار الوزارة
السومرية نيوز
وزارة الزراعة
منظمة الصحة
سومرية نيوز
السومرية
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
رياضة
50.77%
10:44 | 2025-10-12
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
10:44 | 2025-10-12
الدولار يسجل ارتفاعاً مع إغلاق البورصة العراقية
اقتصاد
21.92%
09:18 | 2025-10-12
الدولار يسجل ارتفاعاً مع إغلاق البورصة العراقية
09:18 | 2025-10-12
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
رياضة
17.69%
18:25 | 2025-10-12
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
18:25 | 2025-10-12
الداخلية تشرع بفحص منتسبي العقود تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم
أمن
9.62%
11:42 | 2025-10-12
الداخلية تشرع بفحص منتسبي العقود تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم
11:42 | 2025-10-12
أحدث الحلقات
من الأخير
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
من الأخير
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
Live Talk
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
Live Talk
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الأكثر مشاهدة
من الأخير
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
من الأخير
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
Live Talk
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
Live Talk
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
خبر سار للمتعاملين بالدولار في الأسواق المحلية
03:54 | 2025-10-14
بالفيديو والصور.. مواطنون يتظاهرون امام مصرف الوركاء في بغداد للمطالبة باموالهم
03:04 | 2025-10-14
إيقاف ضابط برتبة عميد واحالته للتحقيق بعد اساءته لمواطن في بغداد
02:48 | 2025-10-14
خلافا لتطمينات الامس.. الموارد تنتظر "انخفاضا كبيرا" بالنهرين خلال أيام و"يائسة" من الامطار
02:38 | 2025-10-14
مفاجآت الطقس للعراقيين.. نهارا معتدلا وليلا باردا
01:55 | 2025-10-14
في البصرة.. مطالبة بوقف استخدام الرصاص الحي بمنطقة الحيانية
18:31 | 2025-10-13
