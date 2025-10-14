العراق.. لا استيراد للدواجن من 39 دولة

وقال الدكتور للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "القرار تضمن منع استيراد الدواجن الحية والمجمدة ومنتجاتها، إضافة إلى الطيور الجارحة والزينة وبيض المائدة والتفقيس والريش وأي منتجات تدخل في تركيبها الدواجن ومنتجاتها، من 39 دولة، أهمها ومصر وإيران وإيطاليا والسويد والمملكة المتحدة".وأكد أن "القرار الذي تم اعتمادا على البيانات الأسبوعية لمنظمة الحيوانية العالمية (WOAH)، يتم بشكل دوري من قبل دائرة البيطرة التابعة للوزارة، التي أشاد بدورها المميز في الحفاظ على صحة المستهلك والثروة الوطنية للدواجن ومنتجيها في البلاد من مرض إنفلونزا الطيور، الذي ما زال يشكل خطرا على الصحة العامة".وأكد "ضرورة دعم وحماية مشاريع الدواجن المحلية لأهميتها الاقتصادية والصحية لكون المنتج المحلي هو أكثر أماناً واطمئنانا من المستورد بالإضافة إلى دورها في إيجاد فرص عمل لشريحة واسعة من العاملين في هذا القطاع الحيوي".ونوه في السياق ذاته، بأن "قرار المنع، هو فني بحت لكونه يتعلق بإصابات مرض إنفلونزا الطيور تحديداً ولا يرتبط بموضوع شح أو وفرة المنتج المحلي، ويستمر إلى أن يعلن البلد المصاب زوال خطر المرض ويعلن رسمياً من قبل العالمية وعندها يتم الرفع من قائمة الحظر لتلك الدول".