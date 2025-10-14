الصفحة الرئيسية
تفاصيل وثيقة "اتفاق غزة" للسلام.. هذا ما تضمنته
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543773-638960253385565834.jpg
خبر سار للمتعاملين بالدولار في الأسواق المحلية
محليات
2025-10-14 | 03:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,565 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية.
سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار.
سعر الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.
وكان
مجلس الوزراء
، قد أعلن بتاريخ 7 شباط 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
