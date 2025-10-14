السجن 25 عاما بحق مجرم ارتكب جريمة قتل وأصاب ضابطاً بالجيش أثناء الواجب

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز إجرام التابعة لقيادة شرطة تمكنت من إلقاء القبض على متهم خطير أقدم على قتل أحد المواطنين وإصابة ضابط في الجيش العراقي أثناء تأديته واجبه"، مشيرة الى انه "بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وتدوين أقوال المتهم بالاعتراف الصريح بارتكابه الجريمة، تمت إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".وذكرت ان " اصدر حكماً بالسجن لمدة (25 عاماً) بحق المدان، وفقاً لأحكام القانون، جزاءً لما اقترفته يداه من جريمة أزهقت روح واستهدفت أحد منتسبي القوات الأمنية أثناء أداء الواجب الوطني".وأكدت "استمرارها في ملاحقة المطلوبين للقضاء ومتابعة مرتكبي الجرائم الخطيرة لضمان تحقيق العدالة وحفظ أمن المواطنين واستقرارهم".