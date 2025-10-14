اكثر من 83 الف سيارة تعمل بنظام الغاز في العراق

وقال مدير عام تعبئة وخدمات الغاز في الوزارة أنمار علي حسين للوكالة الرسمية تابعته ، إن "عدد المنافذ المخصصة من قبل لتزويد المركبات بالغاز السائل بلغ 159 منفذاً"، مشيراً الى أن "عدد المنافذ المخصصة من قبل شركة تعبئة وخدمات الغاز وحدها بلغ 58 منفذاً، في حين أن عدد منافذ المنتجات النفطية بلغ 101 منفذاً من إجمالي عدد المنافذ الكلي".وأضاف أن "هناك 230 منفذاً لا تزال قيد الانشاء"، لافتاً الى أن "معدل الاستهلاك الشهري للغاز السائل خلال شهر أيلول لعام 2025 فقط بلغ 36,540,245 لتراً".وبين أن "حجم مبيعات شركة تعبئة وخدمات الغاز بلغ 13,425,318 لتراً، في وقت سجلت فيه شركة توزيع المنتجات النفطية حجم مبيعات بلغ 23,114,927 لتراً"، موضحاً أن "معدل الاستهلاك اليومي للغاز السائل يبلغ 1,218,008 لتراً".وذكر أن "عدد السيارات الكلي العاملة بالغاز وصل الى 83213 سيارة"، مبيناً أن "العدد الكلي لورش تحويل المركبات لمنظومة الغاز السائل بلغ 26 ورشة، يوجد 8 منها في ، في حين تتوزع 18 ورشة أخرى في باقي المحافظات".وتابع أن "عدد الورش التي لا تزال قيد الانشاء بلغ 9 ورش".