مجلس الوزراء يزف بشرى للفلاحين

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ان " صوت بالموافقة على إطلاق التعويضات المالية لفلاحي ومزارعي محصول الشلب في محافظات (الديوانية، والمثنى، والنجف الأشرف) لعام 2023".وكان قد عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادي برئاسة .