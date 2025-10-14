العراقُ يفوزُ بعضويّةِ مجلسِ حقوقِ الإنسان الأمميّ للفترةِ 2026 – 2028

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "حقّق إنجازاً دبلوماسياً جديداً بفوزه بعضويّة للفترة من 1 كانون الثاني 2026 إلى 31 كانون الأوّل 2028، وذلك خلال الانتخابات التي عقدتها الجمعيّة العامة للأمم المتحدة في مقرّ المنظمة بنيويورك، يوم الثلاثاء الموافق 14 تشرين الأوّل 2025".وأشارت الى ان "فوز العراق جاء بعد حصوله على (175) صوتاً من أصل 193 دولةً عضواً في ، ليعكسَ هذا الإنجاز ثقة بمسار العراق الديمقراطيّ، والتزامه بمبادئ حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والتعدديّة".وبينت، أنه "فاز العراق بعضويّة المجلس ضمن إلى جانب كلٍّ من الهند وباكستان وفييتنام، حيث تم انتخاب الدول الأربع لتمثيل المجموعة خلال الدورة المقبلة".ولفتت الى ان "انتخاب العراق يُعدّ تتويجاً لجهوده الدبلوماسيّة المتواصلة في تعزيز مكانته الإقليميّة والدوليّة، وترسيخ حضوره الفاعل في المحافل الأمميّة، فضلًا عن دوره في دعم الحوار والتفاهم المشترك ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتعاون الدولي".وفي هذا الصدد، أكّد الممثلُ الدائمُ لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة السفير ، عقب إعلان النتائج، أن "العراق سيعمل خلال عضويّته في المجلس على تعزيز الحوار البنّاء، وتفعيل التعاون متعدّد الأطراف، وتقديم مبادرات تُركّز على احترام الإنسانيّة وتمكين الفئات الضعيفة، ودعم مبادئ العدالة والمساواة، بما ينسجم مع الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة".ويُشكّل هذا الفوز محطةً جديدةً في مسيرة العراق الدبلوماسية، ومؤشراً واضحاً على دوره البنّاء في تعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والعالمي.