التربية تعلق بشأن تعطيل المدارس "طويلا" بسبب الانتخابات
محليات
2025-10-15 | 02:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,355 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
كشفت
وزارة التربية
اليوم الأربعاء، تفاصيل بشأن تعطيل الدوام في
المدارس الحكومية
بسبب الانتخابات ومدة التعطيل، مشيرة الى انها لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن حتى الان.
وقال المتحدث باسم
وزارة التربية
كريم السيد
، ان "الوزارة لم تصدر حتى الآن أي توجيهات أو قرارات رسمية تتعلق بتعطيل الدوام في
المدارس الحكومية
أو استثناء المدارس الأهلية من العطلة"، مبيناً أن "الوزارة بانتظار القرارات النهائية التي ستصدر من الجهات العليا والمختصة بهذا الشأن".
وأضاف أن "ما تم تداوله مؤخراً بشأن تعطيل المدارس هو مجرد مفاتحة من قبل
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
لتفريغ بعض المدارس قبل موعد الاقتراع، بغية تهيئتها كمراكز انتخابية، إلا إن موعد بدء تسليم المدارس أو عطلتها لم يحدد حتى الآن".
وأشار السيد إلى أن "عدداً من الملاكات التربوية ستشارك فعلياً في العملية الانتخابية ضمن فرق عمل المفوضية، ما يتطلب تنسيقاً مسبقاً بين وزارة التربية والجهات المعنية لضمان انسيابية الدوام وتعويض الطلبة عن مدة الانقطاع المؤقت".
وبين أن "الوزارة ومن خلال خطتها الدراسية للعام الدراسي (2025 – 2026)، وضعت آليات لتغطية المنهاج الدراسي عبر فضائية التلفزيون التربوي والمدرسة الإلكترونية، لضمان عدم تأثر الطلبة بالعطلة الخاصة بالانتخابات"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وسبق ان أعلنت مفوضية الانتخابات انه سيتم تعطيل الدوام في المدارس لاستلامها من قبل المفوضية وذلك لمدة 9 أيام بين 5 و13 تشرين الثاني المقبل، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام تهيئة المراكز الانتخابية داخل المدارس وضمان سير العملية الانتخابية بانسيابية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الانتخابات
تعطيل المدارس
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
المدارس الحكومية
المفوضية العليا
السومرية نيوز
وزارة التربية
المفوضية ال
سومرية نيوز
كريم السيد
+A
-A
