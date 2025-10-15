شحة المياه تخفض الزراعة الشتوية "الى النصف".. العراق سينتج اقل كمية حنطة منذ 3 سنوات

وقال ، إن "الخطة الزراعية الشتوية تمت المصادقة عليها رسمياً، إذ تتضمن السماح بزراعة ثلاثة ملايين ونصف المليون دونم بالاعتماد على المياه الجوفية من خلال الآبار، مع اشتراط استخدام منظومات الري الحديثة في المناطق الصحراوية".وبين أن "الخطة تركز في جانبها الأهم على زراعة محصول الحنطة الاستراتيجي، من خلال زراعته في أي منطقة تتوفر فيها المياه الجوفية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.ولفت إلى أن "الخطة جاءت مشروطة بتنفيذ ما قررته بالتقيد بزراعة هذه المساحات باستخدام المياه الجوفية، مع الالتزام الصارم بتطبيق ومنظومات الري المتطورة للحدِّ من الهدر وضمان الاستخدام الأمثل للمياه".وأضاف أن "المساحة المقررة لهذا الموسم أقل من العام الماضي بسبب استمرار شحِّ المياه السطحية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى الاعتماد المتزايد على الآبار الجوفية كمصدر بديل".وأشار إلى أن "الوزارة تهدف من خلال هذه الخطة إلى تقليل استهلاك المياه والحفاظ على الخزين المائي الوطني، إلى جانب ضمان استمرار إنتاج محصول الحنطة وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تطبيق سياسات رشيدة تعتمد على الزراعة الذكية والمياه البديلة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي في البلاد".وكان انتاج خلال الأعوام الثلاثة الماضية تراوحت بين 4 الى 7 ملايين طن من الحنطة، لكن مع زراعة 3.5 مليون دونم فقط هذا الموسم، من المتوقع ان ينخفض الإنتاج الى اقل من 3 ملايين طن، بإنتاج يعادل نصف ما انتجه العراق تقريبا في 2024، وما تم حصاده هذا العام والبالغ اكثر من 5 ملايين طن.