العراق يترأس اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة

ويجتمع وزراء وممثلو الدول الأعضاء في الإقليم لمراجعة الملفات الصحية الإستراتيجية واتخاذ التوصيات التي تؤطّر مسارات التعاون الصحي بين الدول، وذلك خلال المدة من اليوم 15 إلى 17 تشرين الأول الجاري، بمشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء في الإقليم.وأفاد مصدر بوزارة الصحة بأن "رئاسة لهذه الدورة، تأتي ضمن آلية الرئاسة الدورية السنوية للجنة، وتعكس الدور الفاعل الذي يؤديه العراق في دعم الجهود الصحية الإقليمية وتعزيز التعاون مع العالمية في مجالات الوقاية والرعاية الصحية ومواجهة التحديات الصحية الطارئة".وتبحث الاجتماعات عدداً من الملفات الصحية المهمة والمبادرات الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، التي تستعرض الخطط والإستراتيجيات الخاصة بتطوير الأنظمة الصحية في بلدان الإقليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن مناقشة التقارير المتعلقة بمكافحة الأوبئة وتعزيز الأمن الصحي.ومن المقرر أن تصدر اللجنة في ختام اجتماعاتها يوم الجمعة المقبل جملة من القرارات والتوصيات التي تسهم في دعم جهود الدول الأعضاء للنهوض بالقطاع الصحي وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.