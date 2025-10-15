الصفحة الرئيسية
التعليم المهني يضيف تخصص "الطائرات" لفرع الصناعة
محليات
2025-10-15 | 06:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
المديرية العامة للتعليم
المهني في
وزارة التربية
عن عزمها فتح تخصص جديد للطائرات ضمن فرع الصناعة ابتداءً من العام الدراسي القادم، في خطوة تُعد الأولى من نوعها نحو تطوير
التعليم المهني
وتوسيع مساراته التقنية.
وبحسب بيان لوزارة التربية، جاء ذلك خلال اجتماع عقده
المدير العام
للتعليم المهني سلام
الجزائري
مع
محمد كاظم
العكيلي
مستشار الأمن القومي
، وصادق جاسم
مدير عام دائرة
البحث والتطوير، وعمر طارق ممثل
التعليم المهني
في
مستشارية الأمن القومي
، لمناقشة آلية فتح التخصص الجديد واستقبال مخرجات الدراسة المتوسطة ضمن خطة تطويرية وضعتها المديرية.
واوضح المدير العام للتعليم المهني انه "بعد دراسة مستفيضة واجتماعات متواصلة مع ذوي الاختصاص، تم تشريع أولى خطوات فتح تخصص علمي حديث يواكب متطلبات العصر في مجالات التكنولوجيا والطيران"، مضيفاً أن "الاتفاق تضمّن تأمين نسبة قبول مناسبة لمخرجات الدراسة المتوسطة بما يضمن نجاح التجربة ويُسهم في رفد سوق العمل بكفاءات مهنية عالية".
مقالات ذات صلة
التربية تعلن نتائج التعليم المهني لكافة فروعه
07:45 | 2025-07-20
التربية تعلن موعد نتائج امتحانات التعليم المهني
05:53 | 2025-09-18
التربية تعلن زيادة نسب قبول خريجي التعليم المهني في الكليات والمعاهد
04:09 | 2025-07-29
المديرية العامة للتعليم المهني تعلن جدول الامتحانات العامة للدراسة المهنية - الدور الثالث
08:29 | 2025-10-02
السومرية نيوز
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
رياضة
27.57%
17:14 | 2025-10-14
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
17:14 | 2025-10-14
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
رياضة
26.05%
06:15 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
06:15 | 2025-10-15
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
اقتصاد
25.93%
03:12 | 2025-10-15
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
03:12 | 2025-10-15
خبر سار للمتعاملين بالدولار في الأسواق المحلية
محليات
20.45%
03:54 | 2025-10-14
خبر سار للمتعاملين بالدولار في الأسواق المحلية
03:54 | 2025-10-14
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
من الأخير
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
من الأخير
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-14
Live Talk
فنان عراقي يحول الجدران إلى لوحات ناطقة بالأمل - Live Talk - الحلقة ١٣٨ | 2025
10:30 | 2025-10-14
Live Talk
فنان عراقي يحول الجدران إلى لوحات ناطقة بالأمل - Live Talk - الحلقة ١٣٨ | 2025
10:30 | 2025-10-14
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-15
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
من الأخير
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
من الأخير
سلامٌ في شرم الشيخ وحــ.ربٌ في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٧٣ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-14
Live Talk
فنان عراقي يحول الجدران إلى لوحات ناطقة بالأمل - Live Talk - الحلقة ١٣٨ | 2025
10:30 | 2025-10-14
Live Talk
فنان عراقي يحول الجدران إلى لوحات ناطقة بالأمل - Live Talk - الحلقة ١٣٨ | 2025
10:30 | 2025-10-14
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
