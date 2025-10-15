التعليم المهني يضيف تخصص "الطائرات" لفرع الصناعة

وبحسب بيان لوزارة التربية، جاء ذلك خلال اجتماع عقده للتعليم المهني سلام مع العكيلي ، وصادق جاسم البحث والتطوير، وعمر طارق ممثل في ، لمناقشة آلية فتح التخصص الجديد واستقبال مخرجات الدراسة المتوسطة ضمن خطة تطويرية وضعتها المديرية.واوضح المدير العام للتعليم المهني انه "بعد دراسة مستفيضة واجتماعات متواصلة مع ذوي الاختصاص، تم تشريع أولى خطوات فتح تخصص علمي حديث يواكب متطلبات العصر في مجالات التكنولوجيا والطيران"، مضيفاً أن "الاتفاق تضمّن تأمين نسبة قبول مناسبة لمخرجات الدراسة المتوسطة بما يضمن نجاح التجربة ويُسهم في رفد سوق العمل بكفاءات مهنية عالية".